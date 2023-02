Cartes jaunes: Joannes, Alestra, Bollens, Javaux.

Buts: Gauchet (1-0, sur pen., 56e), Bertoncello (1-1, 75e), Gillard (2-1, 92e).

AISCHE: Broos, Dury (46e Tirol), Iglicki, De Maeyer, Delooz, Dethier (46e Javaux), Gauchet, Joannes, Gregoire, Catinus, Michels (77e Gillard).

GOSSELIES: Martinez, Kourouma, Bollens, Pineut, Alestra, Luvodavio (57e Adam), Bertoncello, Laloux, Arena, Boumediane (80e Latragna), Martinelli.

"Cela fait des semaines qu’on nous dit qu’on joue bien et qu’on mérite bien mieux": les dirigeants et coaches de Gosselies avaient en effet de quoi s’arracher les cheveux après la prestation de leur équipe. Dominants lors de la première mi-temps, ils se sont heurtés à un gardien en état de grâce, le jeune Noa Broos qui a absolument tout arrêté avec quelques réflexes étonnants notamment lors d’un essai de Luvodavio qu’il détournait sur la transversale mais aussi lors d’un face-à-face avec Arena.

Et les Aischois dans tout cela ? Invisibles et peu inspirés. Ce qui poussait Jérôme Patris a effectué deux changements à la mi-temps en retirant Dethier (esseulé en pointe) et Dury. L’équipe aischoise revenait transfigurée sur le terrain et après dix minutes, Delooz provoquait un penalty que Gauchet transformait (1-0).

Le KO

Et si Catinus touchait le poteau droit, Gosselies ne baissait pas les armes mais il fallait un ballon mal repoussé par Broos pour que Bertoncello égalise (1-1). Les deux équipes poussaient et cherchaient le KO.

Catinus trouvait une nouvelle fois le poteau mais lors des arrêts de jeu une belle combinaison partait des pieds de Javaux. Il cédait à Iglicki sur le flanc droit qui centrait pour Gillard. Le joueur issu du noyau de la P2 concluait dans l’ambiance que vous imaginez et offrait une victoire précieuse (2-1).