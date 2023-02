Cartes jaunes: Bourdouxhe, Lokembo, Dalle Molle, Benaets.

Carte rouge: Medelinskas (56).

Buts: Bongiovanni (1-0, 15e), Rousseau (2-0, 88e)

SPORTING CHARLEROI B : Delavallée, Denuit, Dalle Molle, Ozornwafor, Lokembo, Doké (71e Benaets), Ntelo (71e De Moerloose), Bongiovanni (78e Rousseau), Monticelli, Diallo, Mbeng.

RUPEL BOOM: Laverge, Neral, Vervoort, Medelinskas, Bourdouxhe, Lukebakio-Zola (66e Mwenda), Buyl (66e Bliek), Van Den Broek, Gadji (46e Verkerken), Thuys (66e Traore), Dolet (74e Mmaee).

Dans ce duel du bas de tableau, ce sont les Carolos qui se montrent les plus entreprenants. Dominateurs, les Zébrions se créent une timide première tentative à la 13e par Doké. Deux minutes plus tard, Bongiovanni déflore la marque sur un centre-tir qui surprend Laverge. Le Sporting semble avoir fait le plus difficile face à une piètre formation anversoise.

Deux faits saillants animent quelque peu une seconde mi-temps insipide. L’exclusion directe de Medelinskas à la 56e et le but de Rousseau en fin de match qui entérine la victoire essentielle des Carolos face à un concurrent direct.