"Gerpinnes dispose d’une superbe équipe"

Sans faire de bruit, Roselies tient le cap et poursuit sa marche en avant. "On pensait clairement jouer le Top 5, cette saison. Mais le groupe s’est soudé. C’est plus qu’une équipe de football. On forme vraiment une famille. Après l’entraînement, le noyau reste ensemble durant quelques heures. C’est la même chose, le dimanche, après la rencontre. On échange, on rigole, on s’amuse. C’est aussi une belle aventure humaine, cette saison."

D’un point de vue personnel, l’ancien joueur de D3 s’est remis en forme. "Je voulais aider vraiment l’équipe. Je n’avais pas envie de me faire passer par des petits jeunes de 18 ans, le long de la ligne. Cela passait donc par un gros boulot. J’ai fait le nécessaire et je ne le regrette pas du tout."