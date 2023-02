Après leur déconvenue de la semaine en coupe de Belgique, les Carolos avaient l’occasion de s’emparer de la troisième place au classement, en cas de victoire contre le huitième classé Hamme. Pas évident cependant, sans les Osvaldo et Lamsaiah, absents pour cause de blessure. Cordier ouvrait facilement la marque se retrouvant seul devant El Ajaji. Le portier Carolo Moustafa Idrissi se mettait ensuite en évidence pour empêcher l’égalisation. Vandenberghe doublait la mise, l’on jouait depuis moins de dix minutes. Les Flandriens étaient dépassés par la vitesse de jeu de Charleroi. Arslan fixait tranquillement le portier visiteur pour porter le score à 3-0 et dans la foulée El Kajjoui faisait 4-0. Arslan, encore lui, donnait une allure de forfait au score et Hamme demandait un temps mort. Cela n’empêcha pas Arslan de planter le sixième but avant la pause.

Charleroi gère son avantage

L’ambiance dans la salle était excellente, prouvant encore l’amour des Carolos pour le foot salle. Poussés par leur public, les "Bleus" de Luiz Aranha maintenaient le pressing, très haut pour priver le bloc flandrien de ballons. Vandenberghe plantait le septième but de la soirée. Charleroi gérait son avance, offrant peu d’espaces à son adversaire. Zailaf sauvait l’honneur pour la forme (7-1). Victoire facile des Carolos mais très importante pour la suite du championnat.