Pas le droit à l’erreur pour Charleroi et Tchalou

Ugo Blairon, le coach des Thulisiennes, sait que ses filles doivent continuer comme la semaine passée: "Nous sommes conscients que nous devons confirmer le résultat de la semaine passée contre Kalmthout. Cette rencontre sera un match-clé dans le but de s’éloigner de la zone rouge et avec le fort espoir de se qualifier pour les play-off 2."

À noter que la cinquième place à laquelle Tchalou peut encore prétendre sera qualificative pour l’Europe. Pour le T1 de Tchalou, nous ne sommes pas encore là: "Je sais qu’Ostende ne pourra pas prétendre à l’Europe car ils deviennent Roselaere. Nous allons faire un mano a mano avec Genk et pourquoi pas avec Anvers. Pour l’instant, c’est un match à la fois. Ce qui est certain c’est que nous envisagerons l’avenir plus sereinement si nous nous imposons ce samedi à la maison."

"Un match à gagner"

Dimitri Piraux, le coach des Dauphines de Charleroi, se doit lui aussi de gagner. L’objectif est la qualification pour les play-off 1. Cela passera donc par des victoires contre des grosses pointures telles que la formation d’Astérix Beveren: "Si on a pu gagner le match contre Gand 3-0, je pense que nous sommes tout à fait en mesure de venir à bout de Beveren. Attention, je respecte beaucoup cet adversaire et si nous n’arrivons pas à déstabiliser ces joueuses, nous ne l’emporterons pas. J’avoue avoir mis de la pression sur les épaules des filles mais aussi sur les miennes bien évidemment. Nous nous devons de prendre les trois points ce week-end. Ce sera peut-être une mission compliquée mais nous devons le faire. Nous sommes à nouveau dans une bonne spirale et nous sommes obligés d’offrir cette victoire à nos supporters. Nous sommes passés très près de la victoire lors de match aller, espérons que cette fois la victoire ne nous échappe pas !"