Les affaires sérieuses commencent pour Charleroi

Après une semaine de break, les choses sérieuses reprennent, on entre dans le vif du sujet. En effet, les jeunes du Spirou Charleroi seront confrontés, à partir de samedi à Kontich, aux quatre équipes classées de la 5e à la 8 place dans l’autre poule, au premier tour. C’est maintenant ou jamais que se joue la lutte pour éviter le retour en troisième nationale. Éviter le basculement en TDM2 est-il possible pour un groupe n’ayant pas été capable de remporter la moindre victoire jusqu’à présent ? Anthony Stevens avait pointé des signes d’encouragement tout en reconnaissant qu’une série de 5 ou 6 succès serait nécessaire pour parvenir à renouveler le bail en deuxième nationale. Sur le papier, dans une poule à sept équipes puisque Merelbeke a déclaré forfait général et est donc déjà descendant, le principal adversaire des Carolos a pour nom Lommel, avec deux victoires pour quatre défaites. Les banlieusards anversois de Kontich pointent un étage plus haut, avec un bilan en équilibre. Il va sans dire que ramener les trois points constituerait une éclaircie digne du soleil enregistré jeudi après deux mois de pluie ininterrompue.