Le nonchalant Piérard coupé par Chouli

Vous connaissez le plus lourd écart encaissé par l’Olympic, 11e avec 11 défaites ? 13 points, deux fois. Pour situer, seul Woluwe, le leader, a fait mieux. Et le 3e classé, le Fresh-Air, attendu dimanche au hall polyvalent, présente la même particularité. Toutes les autres équipes de la série ont bu la tasse au minimum une fois. Pascal Chouli abonde en soulignant que l’écart moyen n’est que de 8 points. "Nous n’avons plus le choix, il faut renouer avec la victoire, enchaîner les succès, pour s’extirper de la zone dangereuse." Le coach a convaincu son homologue des U17 de s’impliquer en R2. "Fabian Ravaux est un fin connaisseur de la zone. Cela peut aider quand les fautes s’accumulent." Pascal a cependant décidé de couper Hugo Piérard. "Malgré sa présence à l’entraînement une fois sur trois, pour raisons de boulot, je l’utilisais comme l’un des cadres de l’équipe. Il ne l’a pas compris, affichant une trop grande nonchalance."