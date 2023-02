Le large vivier de Sprint 2000 Charleroi

"Nous sommes satisfaits, car il y a désormais une bonne répartition au niveau de nos catégories, détaille l’ancien pro Jean-Pierre Dubois, qui fait désormais partie du staff de Sprint 2000 Charleroi. Avec une vingtaine de juniors, mais aussi autant de cadets et également dans les rangs des plus jeunes, soit ceux de U8 à U15, alors que nous n’avions plus beaucoup à ce niveau ces dernières années. Le but est de continuer à consolider une base solide."

Avoir un vivier important parmi les plus jeunes, pour qu’ils poursuivent ensuite leur écolage chez les cadets ou les juniors. Avec l’espoir de lancer, à nouveau, des éléments prometteurs, comme c’est régulièrement le cas chez Sprint 2000 Charleroi, club par lequel sont passés plusieurs professionnels. À l’image de Sébastien Grignard ou de Cian Uijtdebroeks récemment, qui sont aujourd’hui bien solides au plus haut niveau.

Un coup dur

"Au niveau de notre noyau de juniors, nous avons subi un coup dur en vue des interclubs en fin de saison dernière, avec le départ, en dernière minute, de quatre de nos meilleurs coureurs", avance encore Jean-Pierre Dubois. Il fait référence à la signature de Florian Delier, Guillaume Daix, les deux premiers du DH Challenge Ekoï cadets 2022, mais aussi Oscar Dopchie et Jasper Frankish dans l’équipe juniore de Bahrain-Victorious. "Mais c’est comme ça. Nous ferons avec notre effectif, avec des coureurs déjà expérimentés comme Harry van de Perre, Tom Breyer, Tom Chintine, des nouvelles recrutes comme Dany Gabez et William Van Biene sur qui on compte beaucoup et des nouveaux. Même chose pour les cadets, catégorie bien suivie par Didier Dieudonné. Nous espérons voir des éléments se révéler. Comme Guillaume Daix l’an passé, par exemple, alors qu’il n’était pas encore très connu un an plus tôt."

Parmi les nouveautés de la saison, il y a la collaboration avec la structure de la formation professionnelle Bingoal-Wallonie Bruxelles. En quoi consiste-t-elle ? "Nous allons par exemple pouvoir utiliser une partie de leur service course pour y rassembler notre matériel plutôt que de le répartir un peu partout, dans plusieurs garages. Et, en fonction de leurs capacités, certains coureurs pourront aller faire des tests à l’effort voire accompagner l’équipe de développement de Bingoal-Wallonie Bruxelles à des entraînements ou en stage."