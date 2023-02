Le Futsal Team Charleroi doit être plus décisif

Le Futsal Team Charleroi a joué avec son bonheur, au cours de la demi-finale aller de la coupe de Belgique. Les Carolos ont manqué un nombre incalculable d’occasions contre l’ogre du futsal belge. Ce soir, face à Hamme, ils devront régler la mire. "Quand on a de l’ambition, on doit élever son niveau, explique Luiz Aranha, entraîneur des Carolos. Mes joueurs forment un groupe solide. Ils ont des qualités. Ils progressent. Mais face à une équipe comme celle d’Anderlecht, tu ne peux rien laisser au hasard. Une erreur se transforme en but. Quand tu as cinq véritables occasions, tu dois au moins en mettre une. On a laissé passer une belle chance."