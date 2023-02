Buts:Grello (0-1, 3e), Edu (0-2, 7e), Jelovcic (0-3, 40e)

Cinq jours après le match au sommet entre les deux équipes en championnat, le Futsal Team Charleroi et Anderlecht se retrouvent en coupe de Belgique. Pour attaquer cette demi-finale aller, les Carolos mettaient rapidement le nez à la fenêtre. Wilde s’offrait deux occasions franches dont une qui terminait sa course sur la barre. Bien organisé, Charleroi parvenait à tenir un siège devant la cage adverse mais le ballon ne voulait pas rentrer. En face, les visiteurs profitaient d’un coup franc pour faire la différence. Grello se jouait trop facilement de ses opposants: 0-1. Dans la foulée, Edu était l’auteur d’un superbe mouvement pour tromper Idrissi. Les gars de la Garenne continuaient à pousser pour revenir dans le coup. El Kajjoui et Ghislandi s’offraient quelques opportunités. Mais Anderlecht résistait. Idrissi, lui, était attentif sur les tentatives de Roncaglio, venu apporter le surnombre.

Au retour des vestiaires, les deux équipes s’échangeaient coup pour coup. Ghislandi était à deux doigts de réduire l’écart. Mais Anderlecht laissait parler sa maîtrise et son expérience. Les minutes s’égrainaient. Les Carolos galvaudaient trop d’occasions, comme El Kajjoui, à la demi-heure de jeu. Dans la foulée, Ghislandi ne profitait pas d’une opportunité trois étoiles ! Charleroi laissait passer sa chance… Les Anderlechtois, eux, géraient parfaitement leur avantage. Ghislandi manquait de chance à trois minutes du terme. Décidément, ce ballon ne voulait pas rentrer pour les Carolos. Jelovcic inscrivait un ultime but dans les derniers instants.

Le match retour s’annonce palpitant entre les deux équipes. Il se disputera le 22 février à Anderlecht.