Buts: Ndiaye (1-0, 12e ; 3-0, 70e), Mesrouri (2-0, 45e ; 5-0, 81e), Frate (4-0, 76e)

MONTIGNIES: Eeckhout, Lange, Akono, Langlet (57e Louahed), Mesrouri, Frate, Ndiaye, Toutou, Kabeya (69e Crainich), Josephy, Conde-Garcia (57e Hanoulle)

LUINGNOIS: Dupont, Malengela (57e Bonnet), Lefebvre, Catteaux (71e Spileers), Delabie (71e Bataille), Lavens, Destoop, Vandendriessche, Parmentier, Barbier, Leclercq

Face à l’équipe B de Luingne évoluant en P3, les Montagnards n’ont fait aucun cadeau et ont infligé un score de forfait à leurs invités. C’était déjà 2 buts à rien à la pause et la seconde période ne fut qu’une simple formalité pour planter les trois autres buts. Nicolas Pedini était un coach satisfait des événements: "Nous faisons le plein de confiance et tout s’est bien passé, aucun blessé à déplorer. C’était une opposition jeune en face et donc il fallait maîtriser le ballon. Nous avons juste eu un moment de flottement en début de seconde période avant de bien se reprendre et terminer en force. Mes gars sont restés sérieux et appliqués, un bon match d’entraînement pour faire tourner l’équipe."