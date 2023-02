Cartes jaunes: De Laever, La Rocca, Rizzo (T2), Bruyneel.

Carte rouge: De Laever (2 j.).

Buts: Trussart (0-1, 8e ; 2-2, 70e), Ezzoubari (1-1, 47e), Vier-Perez (2-1, 50e).

JUMET: Bodson, Lardinois, (75e Buisson) De Santos (75e Reynders), Viera, Duchemin, Ezzoubairi (80e Francotte), Antenucci, Mabille, Kibour (88e La Rocca), Kappas, Hofra.

NAAST: Busacca, Lauwers (81e Kuka), Bruyneel, Brismé, Moitroux, Trussart, Laloux, Trapani, De Laever, Bouvry, Wambreuse.

Ce huitième de finale de coupe du Hainaut se jouait par un froid de canard. Cependant, la météo n’altérait en rien la motivation des Carolos à franchir le tour. C’est pourtant les montois qui ouvrèrent le score par l’entremise de Trussart. Les Jumettois manquaient de projection vers l’avant pour déstabiliser le bloc naastois. Monsieur Rochart sortait la rouge pour De Laever avant la pause, ce qui donnait l’avantage numérique aux Carolos.

Aux tirs aux buts

Jumet revenait au score en début de seconde période. Ezzoubari était à la réception d’un centre tendu venu de la droite. Viera-Perez donnait ensuite l’avantage d’un super heading. Trussart rétablissait l’égalité parfaite. Le match se terminaiT aux tirs au but et c’est Naast qui se montrait le plus adroit (3-4). Jumet n’a pas réussi à profiter de son avantage numérique et se fait éliminer de la coupe du Hainaut.