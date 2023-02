Lien Van Geertruyden reste à Tchalou !

Elle a seulement 21 ans. "Nous devons l’aider à devenir un leader. Notre collaboration est positive. Une fois plus chevronnée, Lien sera un des meilleurs des leaders de la Ligue Dame. Avec Lien, on se comprend vite, on se comprend bien. J’ai confiance en cette fille. Je ne suis pas inquiet pour sa carrière. Quand toutes les planètes s’aligneront pour elle, on aura un génie du volley-ball en face de nous. Le club veut aller de l’avant, on reste avec des jeunes talents. Parfois, on a des surprises. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’ambitions mais simplement, un résultat à la fois. Je suis certain que Lien sortira grandie de cette saison-ci."

« De la confiance »

Du côté de Lien, beaucoup de satisfaction et de joie de rester à Tchalou: "Je me sens vraiment très bien ici. J’aime tout à Tchalou: les bénévoles, le public, le staff, mes coéquipières. Sportivement parlant, je suis contente car je ressens de la confiance de la part de mon coach et c’est très important pour moi pouvoir évoluer. Je n’avais aucune raison d’aller voir ailleurs pour cette saison 2023-2024."

La jeune femme, en dernière année de management sport et culture, a un bel avenir devant elle.