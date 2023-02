Les Dogues au Stade du Pays de Charleroi, c’est possible

Dans le sens inverse, les Dogues pourraient dès la saison prochaine investir le Stade du Pays de Charleroi. "Je ne vais pas le nier, un accord a été trouvé avec Medhi Bayat, que je connais depuis 2005 et avec qui le courant passe bien ". avoue Mohamed Dahmane, le président olympien.

On sait que pour obtenir sa licence, l’Olympic doit trouver une solution pour disposer d’installations aux normes de la D1b. Il existe bien un projet de rénovation de la Neuville, le stade historique des Dogues, mais il ne pourra peut-être pas être finalisé pour la saison prochaine. "Jouer sans notre stade la saison prochaine est notre priorité. Nous ne devrions pas payer une location au Sporting dans ce cas-là. Et puis il y a une âme à la Neuville que nous voulons conserver. Des travaux devraient donc être entamés dès la fin du championnat. Nous avons reçu la visite d’un émissaire de l’Union belge. Il nous a indiqué ce qui posait problème dans nos infrastructures. On peut rapidement gagner des places assises en aménageant la tribune derrière un des buts dont la dalle est encore utilisable. On peut aussi rapidement élargir la pelouse, sans détruire la tribune derrière le banc de touche."

Encore faut-il assurer la montée dans l’antichambre de l’élite. Aujourd’hui, les Dogues sont troisièmes à 11 points du leader, le Patro Eisden. "On est dans le bon wagon et, puisque nous disposerons des installations nécessaires, l’équipe première peut jouer l’esprit tranquille."