Fleurus chez un cador de la série

En encaissant une quatrième défaite de suite en 2023, le week-end dernier à Ottignies, Fleurus B a réalisé une mauvaise opération au classement. Avec neuf revers, les Bernardines se retrouvent potentiellement barragistes tant les positions se sont resserrées dans la deuxième moitié du tableau. Ganshoren, le 13e, est d’ores et déjà hors-service. Mais les six équipes suivantes se tiennent sur une petite défaite de différence. Le déplacement de ce mercredi n’arrangera rien puisque Liège C est la seule équipe à plus ou moins s’accrocher aux basques du leader courcellois. D’autant plus que l’horaire interpelle: 18 h 45, c’est particulièrement tôt pour un match en semaine. Cela ne tient pas compte du tout des obligations professionnelles.