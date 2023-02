Envie de rêver au Futsal Team Charleroi

Ce soir, malgré l’absence de Lamsaiah et Oswaldo, les Carolos tenteront de créer l’exploit, devant leurs supporters. "J’y crois. On va se battre. On ne va pas baisser les bras. On va faire notre possible. Même si on perd, on doit sortir de cette compétition avec la tête haute. Je veux des guerriers sur le terrain. En plus, avec cette formule aller/retour, on a encore une chance de faire la différence chez nos adversaires. Moi, j’ai envie de rêver."

Le Futsal Team est surprenant depuis le coup d’envoi de la saison. Il devient un réel candidat à un trophée au terme de cet exercice. "C’est un groupe qui évolue bien. Je suis étonné par de nombreux joueurs comme Wilde. Malgré son âge, il mène la barque. Il a marqué 19 buts jusqu’à maintenant. J’espère que cela va continuer."