Un duo inédit s’offre La Rotarienne

Malheureusement elle était en concurrence directe avec un autre run-bike à Froidchapelle. Il y a tout de même eu une cinquantaine d’équipages au départ.

"C’est une progression par rapport au nombre d’équipes lors de l’édition précédente, évoque Benoît Jonard, l’un des organisateurs. Nous avons veillé à proposer un parcours attrayant en une ou deux boucles avec 75% de chemins forestiers. Malheureusement nous n’avons pas eu les autorisations nécessaires pour passer dans l’abbaye d’Aulne et donc les run-bikers vont le contourner. Ce run-bike est le fruit d’une belle collaboration entre les Rotary Clubs. Nous reverserons les bénéfices à un mouvement de jeunesse de Montigny-le-Tilleul actif dans l’aide aux personnes porteuses de handicap pour financer leur camp. C’est la raison d’être de cette épreuve."

Pour leur première association, les triathlètes de l’ATCC Thomas Limbioul et Fabio Gatta ont fait mouche.

"Nous sommes des novices dans la discipline puisque je n’avais encore jamais fait de run-bike et Fabio juste fait un seul, raconte Thomas. Venir ce dimanche à Gozée, qui n’est pas très loin de là où nous résidons, était une bonne préparation pour les triathlons à venir. On s’est juste échauffés ensemble et puis on est parti ! Gagner est une belle surprise."

"Nous avons fait des relais très courts mais fréquents et c’est ce qu’il fallait sur ce circuit très technique, poursuit Fabio. Nous sommes restés en deuxième position jusqu’au 3e km, on est revenu et puis on a profité d’une côte pour passer devant."

Trois côtes très raides

Les Florennois Arnaud Moulin et Arnaud Guillaume, qui terminent deuxièmes, n’étaient pas beaucoup plus expérimentés que les Carolos.

"Nous avons fait nos débuts dans la discipline il y a huit jours au championnat de Belgique longue distance à Braine-le-Comte. Ce n’était pas évident cette première… Mais ce dimanche, nous avons mieux géré notre course. Comme la distance était plus courte, nous avons pu mettre plus d’énergie. Avoir opté pour 9 bornes et non 16 était d’autant plus le bon choix mieux vu les grosses côtes très raides. C’est chouette qu’il y ait eu une belle bagarre pour la victoire avec Thomas et Fabio. Ils étaient tout simplement plus forts que nous dans les côtes." Sur la longue distance, la victoire est pour les Namurois Baptiste Moreau et Baptiste Willocq.

La prochaine manche du challenge francophone a lieu à Sirault samedi. Elle délivrera les titres de champions de Belgique sur courtes distances.