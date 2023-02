Les résultats: Enio Mendes (As5) - David Comeliau (A11) 3-0 (1-0), Valentin Piéraert (A15) - Ludovic Bierny (A19) 3-1 (2-0), Thibaut Darcis (A8) - Lauric Jean 2-3 (2-1), Mendes - Bierny 3-1 (3-1), Darcis - Comeliau 2-3 (3-2), Piéraert - Jean 3-1 (4-2).

La Castellinoise a entamé son second tour par une victoire face au Logis Auderghem ce dimanche. C’est de bon augure pour la suite. Et cela d’autant plus que le score aurait pu être plus lourd. Thibaut Darcis a, en effet, perdu ses deux rencontres à la belle. "Il a eu deux fois le match en main, sans parvenir à conclure, regrette le président Michel Mathy. Heureusement, cela n’a pas prêté à conséquence. D’un autre côté, Valentin était mené par Bierny mais il a réussi à s’accrocher. Si cela avait été 1-1, on aurait pu vivre un scénario complètement différent. Valentin n’a rien lâché. Et Enio a joué à très haut niveau. Sa blessure du premier tour est oubliée. Il s’est, lui aussi, montré très combatif. Nous enregistrons donc un succès intéressant face à une belle équipe du Logis."

La Palette Patria espère enchaîner chez Vedrinamur ce jeudi. Et ce ne sera pas évident. "Les Vedrinois viennent de battre l’Alpa, qui était troisième au classement. Degros est un très bon joueur. Giltia progresse énormément depuis le début de saison. Stanescu peut aussi créer la surprise. Ils seront aussi motivés à l’idée d’enchaîner avec un deuxième résultat positif." Enio Mendes et ses équipiers seraient bien inspirés, eux aussi, de l’emporter. Avec les deux défaites récentes de l’Alpa, la troisième place du classement leur tend les bras. "Nous ne tablons pas sur un faux pas de nos concurrents pour parvenir au meilleur classement possible. Nous devons nous concentrer sur nos prestations."

Un programme chargé mais sans Swartenbrouckx

Les prochaines semaines seront chargées pour les Castellinois. Après Vedrinamur, ils affronteront l’Étoile Basse-Sambre. Et le 1er mars, la coupe de Belgique réservera un voyage au Smash Dolfijn (Aarschot). "Nos adversaires sont en tête de leur série de nationale 2, présente Michel Mathy. Ils alignent trois B0 et un B2. On devrait donc affronter leurs trois premiers joueurs. Nous sommes favoris mais nous devrons nous montrer très sérieux pour ne pas être surpris. Et puis, leur salle est très étroite. Nous devrons nous adapter à des conditions particulières."

Et il faudra le faire sans Gaëtan Swartenbroukx qui vient de se faire opérer du genou. "Sa saison est terminée. Il devra prendre le temps nécessaire pour revenir. Il reste un élément important du groupe mais il devra être prêt 100% pour rejouer. On ne lui mettra pas de pression en termes de calendrier. Il sera tout de même resté plus d’un an sans jouer !"