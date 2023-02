Arbitre: M. Vocale.

Cartes jaunes: Mazzù, Maes.

But: Mazzù (1-0, 61e).

PAC/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. & F. Francart, Bailly (46e Van Roosendael), Nze (46e Mazzù), Giorlando (86e Severa), Ficheroulle, Crocco, Hemberg, Vanhorick.

MONS B: Collette, Onkeya, Poizot (52e Koukam), Berquemanne, Bachy, Soupart (73e Limbourg), Delys (70e Mercier), Maes, Milokwa, Dessart, Stevens.

Après Solre-sur-Sambre et Montignies, c’est Mons qui est reparti du Stade Van Mellaert sans être parvenu à faire trembler les filets. Mais ce n’est pas pour autant que, face à la lanterne rouge, les PACmen ont survolé les débats. Ils sont, même, passés tout près de la correctionnelle dans une première période terne, lorsque Poizot, esseulé à la demi-heure, plaçait sa tête à côté du cadre.

Dans la foulée, les joueurs locaux se ménageaient, enfin, une occasion. Une double puisque le coup-franc de Giorlando était dévié par Bailly sur le cadre et que Ficheroule, à l’affût, voyait se reprise contrée par Collette. Pour le reste, peu de possibilités à se mettre sous la dent avant la rentrée aux vestiaires.

Pont-à-Celles reprenait mieux et il fallait un sauvetage montois pour empêcher Mazzù de justifier, d’entrée, sa montée au jeu. Mais la lanterne rouge sentait le bon coup et tour à tour Dessart et Koukam mettaient le nez à la fenêtre. Pour le PAC, la patience allait payer. À la 61e, c’était encore Mazzù qui se trouvait au bon endroit pour mettre les siens aux commandes d’une reprise de volée bien croisée. Malgré Koukam et Limbourg, la défense de Roch Gérard gérait bien les quelques situations périlleuses adverses tandis que Vanhorick passait à un fifrelin du KO. Idéalement servi par une remise catastrophique de Koukam, il filait placer le ballon hors de portée de Collette mais sa pichenette échouait sur le poteau. Ce qui n’empêchait pas les Pont-à-Cellois de s’imposer et de prendre place sur le podium. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres…