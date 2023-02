Un dimanche parfait pour Marcinelle

Non seulement, Marcinelle empoche la deuxième tranche de la saison, mais le club carolo se rapproche aussi du duo de tête formé par Montignies et Bouffioulx. "On va encore essayer de continuer à prendre match par match comme on l’a fait durant la deuxième tranche. Maintenant, il n’y a plus lieu de s’inquiéter, mais nous allons tenter le tout pour le tout. L’objectif premier du club n’est pas de monter, mais d’obtenir le maintien. Après, l’appétit vient en mangeant. On doit encore jouer Montignies et Bouffioulx. Ce ne serait que du bonus, quoi qu’il arrive."