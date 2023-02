Arbitre: M. Verraest.

Cartes jaunes: D’Errico, Desomberg, Crocco, Prevot, Hemal.

Cartes rouges: Cagnina (2cj, 57e), Venezia (2cj, 90e).

HORNU: Akou Bagayabie, Hadjeb (64e Pasqualino), Rawash, Gourad (69e Marro), Carruana, Debus (80e Koutaine), Desomberg (86e Montcho), Mehamdia, D’Errico, Baloglu, Van Waeyenberge.

RANSART: Allard, Castellana, Courtin Silva, Yedoh, Crocco, Cagnina, Miceli, Prevot, Dufer, Zidda (70e Venezia), Hemal.

Face à une équipe qui restait sur un impressionnant bilan de 13 points sur 15, Ransart était contraint de ne pas repartir bredouille. Avec un point sur quinze engrangé ces dernières semaines, les Cougars se rapprochent dangereusement du bas de tableau et d’une possible descente en P2. "On avait à cœur de se reprendre, après des semaines décevantes. On s’est rendu compte que si nous ne commençons pas à prendre des points, cela risque d’être très compliqué", admet d’ailleurs Damien Miceli, l’un des leaders du club carolo.

En terminant à neuf contre onze, Ransart s’est mis en difficulté sans pour autant abdiquer et ramener un bon point de ce déplacement toujours compliqué. "On avait un peu changé notre optique, ce dimanche, en décidant de bien défendre pour bien sortir. Les deux équipes ont eu l’une ou l’autre opportunité, sans plus." La semaine prochaine, face à Gilly, les Cougars ne chercheront qu’une seule chose. "On ne doit pas se voiler la face, un point lors du derby ne sera pas suffisant. Les autres équipes prennent des unités, alors qu’il y a trop de semaines maintenant qu’on n’arrive pas à en prendre", résume le milieu de terrain ransartois.