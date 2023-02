(23/25, 22/25, 26/24, 13/25)

Les filles d’Ugo Blairon ont bien répondu à la pression et laissent Kalmthout à cinq points derrière elles et Leuven à sept points. Le coach thulisien était ravi de la mentalité et du jeu affichés par ses joueuses: "Tout n’était pas parfait mais nous avons bien géré les fins de set. On a très bien commencé le match et cela nous a tout de suite mis dans une énergie positive. Nous avons un peu joué au jeu du chat et de la souris avec notre adversaire. On prenait quelques points d’avance, les locales nous rattrapaient. Dans le troisième set, nous avons eu un coup de mou. J’ai alors fait monter trois de mes filles qui étaient sur le banc et une énergie nouvelle a émergé. J’ai d’ailleurs continué le dernier set avec Stien Goris et il n’y a plus eu photo. Nous avons très bien conclu le dernier set. La semaine prochaine, le match à la maison contre Louvain sera à nouveau crucial. J’espère voir la même énergie que ce samedi."

Ostende 0 - Charleroi 3

(22/25, 13/25, 19/25)

Charleroi a livré une prestation cinq étoiles à la Côte belge ce samedi soir. En effet, Dimitri Piraux, T1 de la formation Carolo était très heureux d’avoir pu laisser Ostende à quatre points derrière eux: "Il fallait que nous gagnions ce match et c’est chose faite grâce notamment à notre jeu agressif. Lise de Valkeneer était en état de grâce. Elle a marqué 19 points. Le reste de l’équipe a aussi fait le job. Dans la lutte pour les play-off, cette rencontre était très importante et nous avons bien géré l’enjeu."