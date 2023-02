PEPINSTER: Vanbladel 0-3 (1X3), Vanaubel 7-7, Milanovic 11-13 (4), Leemans 4-5, Bourlioux 14-5, Schoonbroodt 3-0, Abinet 2-4.

SPIROU LADIES: Hermans 6-2, Fimiani 2-3 (1X3), Dupire 4-2, Cambioli 16-14 (4), Vandewattyne 6-4, D. Muylaert 2-2, Verstraete, Stefek 6-2 (2).

Face à un adversaire expérimenté, chez qui les deux jeunes, Schoonbroodt et Abinet, apportent peu, les jeunes joueuses de Fabien Muylaert ont bataillé ferme. Le duel fut équilibré de bout en bout: 41-42 au repos et 52-57 à la demi-heure. Malgré les fautes (sorties de Vanbladel et surtout Bourlioux), les Liégeoises terminent en force la partie, forçant une prolongation nettement à leur avantage.