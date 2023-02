Cartes jaunes: Petit, Tangle.

Buts: Hamri (1-0, sur pen., 21e), Duchâtelet (1-1, sur pen., 27e), Sylla (1-2, 46e), Petit (1-3, 54e).

GILLY: Kozak, Mariko, Tandoum, Vanhorick, Kalincik (74e Beldjilali), Hamri (83e Atasever), Hanicq, Mbango, Steens, Sirat, Meuleman.

MOLENBAIX: George, Rei, Fontaine, Sylla (89e Dujardin), Duchâtelet, Petit (76e Dekampener), Vandenhove, Dezitter (82e Tingiya), Tangle, Coqu, Morain.

Les Gayolles ont connu une semaine agitée avec la démission de leur coach, Marco Capacci. "Les joueurs étaient touchés, tout comme moi, admet leur nouvel entraîneur, Lokman Atasever. Mais je leur ai dit qu’il fallait malgré tout avancer." À la 21e, la vitesse d’Hanicq surprend l’arrière-garde visiteuse qui commet une faute dans la surface. En puissance, Hamri transforme le penalty. Après une parade de George devant Mbango, Sylla sort de sa réserve et prend Mariko de vitesse. Le défenseur gillicien accroche l’attaquant de Molenbaix, ce qui amène un penalty concrétisé par Duchâtelet. "À la mi-temps, j’ai insisté pour rester vigilant dès la reprise, lance Lokman Atasever. Et après 15 secondes, nous offrons un but sur une erreur individuelle." Elle est mise à profit par l’insaisissable Sylla. En contre, Petit crucifie les Gayolles.