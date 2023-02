Morlanwelz 6 - Trazegnies Sp. 0

Jeu, set et match pour les Trazegniens. "Ce fut une catastrophe, un naufrage total où mes joueurs sont passés à côté du match. Une fois que nous avons encaissé, c’était fini", regrette Cosimo Schena, le T1 des Corbeaux.

La Buissière 1 - Goutroux 1 (Arrêté)

Des échauffourées, qui ont débuté en tribune, ont provoqué l’arrêt du match juste avant la mi-temps et une intervention policière.

Forchies 3 - Roux 0

Le leader de la série continue son chemin vers un sacre qui lui tend un peu plus les bras.

Ronquières 4 - PàC/Buzet 0

En cas de bon résultat, les PàCmen pouvaient effectuer une bonne opération au classement. En vain… "Ils ont été très efficaces, alors que nous avons eu autant d’occasions qu’eux. On peut commencer à abdiquer et à préparer la saison prochaine", confie Mathieu Huyghebaert, le T1 des Coalisés.

Division 3D

Jumet 2 - Frasnes 1

Défaite frustrante pour les Frasnois, avec ce but de la défaite encaissé à la 90e minute. La mise au point effectuée mardi a néanmoins rassuré Mathieu Van Yperzeele. À noter, l’évacuation en ambulance de Gil Calvo, victime d’un choc lors d’un duel avec plusieurs joueurs. "Il a eu une commotion, a perdu deux dents et a eu la lèvre ouverte. Ça a choqué l’équipe", précise le T1 frasnois.

Montignies 0 - Gosselies 4

Le leader a été surpris sur son synthétique par des Casseroles, capables du meilleur comme du pire dans ce championnat.

Rance 0 - Boussu-lez-Wa. 8

L’équipe rançoise, qui a vu son entraîneur Sébastien Vanhee remettre sa démission en fin de semaine, plonge de plus en plus vers la P4.

Erpion 0 - Marcinelle 1

Grâce à cette victoire, c’est désormais officiel. Marcinelle a gagné son ticket pour le tour final. Il aura suffi d’un seul petit but et d’une toute grosse prestation de Jimmy Tordeur, entre les perches, pour combler Ahmed Gherdaoui, le T1 marcinellois.

Baileux 4 - Jamioulx 1

Avec une pluie d’absents, Jamioulx était déforcé au moment de monter sur le terrain. "Nous étions beaucoup trop light, avec huit titulaires qui se trouvent au ski, dont quatre milieux de terrain et trois défenseurs", admet Jeremy Lemarque, le coach jamelovien.

Ransart 0 - Gerpinnes 1

L’unique but de la rencontre fut inscrit par Blavier. "Ce fut dur, mais c’est une victoire qui fait du bien. Je pense que c’est une victoire méritée pour nous", se félicite Mike Dehoux, le coach gerpinnois.

Bouffioulx 2 - Solre-St-Géry 1

Cette victoire permet aux Bouffaloniens de rejoindre Montignies au sommet du classement. De quoi penser à un possible sacre en fin de saison ? "Nous, on prend match par match. L’objectif du club n’est pas la montée en P2 parce que nous avons une équipe vieillissante et il faut aussi un minimum de sérieux. On veut jouer le tour final, puis on verra", souligne Nicolas Michaux, joueur-président.

Fleurus 2 - Farciennes 1

Les retrouvailles entre les deux amis que sont Steeve Decaux et Jérôme Deraedt ont souri au premier cité. Grâce à deux cadeaux du dernier rempart farciennois, Fleurus confirme sa neuvième place au classement.