Arbitre: M. Lehembre

Buts: Adnane (0-1, 2e ; 0-2, 6e, 1-4, 23e), El Fakiri (0-3, 15e), Dujacquier (1-3, 18e), Qoli (2-4, 25e), Rahou (3-4, 32e), Karakilic (4-4, 25e), Leo (5-4, 27e), Achbari (5-5, 29e)

C’est dans une ambiance de feu que débutait ce choc, entre le quatrième et le second au classement. Adnane trouvait l’ouverture côté Anversois. Les châtelettains couraient déjà après le score. Omar Rahou tentait par deux fois un tir lointain, frôlant le montant du cadre défendu par Achbari.

Le T1 Karakilic demandait rapidement un temps mort afin de rebooster son équipe, mais sur le coup franc qui suivait, El Fakiri aggravait le score en faveur des Anversois (0-3). Les visités n’en menaient pas large, dépassés par la vitesse d’exécution anversoise. Dujacquier réduisait le score, juste avant la pause (1-3). Leonardo Carello loupait l’immanquable, seul devant la cage du but, à l’ultime seconde de la première mi-temps !

Remontada Carolo !

Les locaux soignaient les reconversions offensives et le match gagnait en intensité au second time. Les occasions se multipliaient dans chaque camp. Adnane plantait son troisième but portant la marque à 1-4 avant que Qoli ne réduise celle-ci à 2-4. Les Carolos jouaient avec un gardien volant, ce qui leur offrait la domination du jeu et Rahou finissait une superbe action collective pour recoller à la marque (3-4). Karakilic faisait chavirer la salle en égalisant à 4-4 !

Les cinq dernières minutes du match furent pure folie et l’ambiance montait encore d’un cran. Les deux gardiens sauvaient tour à tour les meubles. Leo devenait le héros de la soirée en plantant le 5-4 ! Il ne restait que trois minutes à jouer, avant qu’Achbari n’égalise ! C’était bien le soir et choc des gardiens !