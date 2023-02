Walter Chardon de cancre à exemple carolo

Walter Chardon, vous avez hésité avant d’accepter de vous livrer dans cet ouvrage. Pourquoi ?

Au départ, Philippe Saive, une des plus grands pongistes de Belgique et un ami, m’a proposé de réaliser un livre sur mon parcours, je n’en voyais pas l’intérêt. Aujourd’hui, je remercie mes proches de m’avoir convaincu de le faire. J’ai fait trois soirées de présentation de l’ouvrage et j’ai été accueilli avec tellement de bienveillance ! Cela dépasse largement le cadre d’un business. J’ai revu des personnes que je n’ai plus croisées depuis des années. Elles sont là pour me témoigner leur affection. À Dampremy, mercredi, je suis resté trois heures après la conférence pour signer des livres et discuter. C’est incroyable. Cela me booste d’une manière incommensurable.

Le sport a été un fil rouge dans votre vie.

Oui. Je comprends le mécanisme aujourd’hui. Si je n’étais pas brillant à l’école, le tennis de table a été une source de confiance en moi. Le sport, c’est plein de bonnes leçons quel que soit le niveau où on le pratique.

Avec de bons et de moins bons moments, comme lors de votre passage comme directeur commercial chez Action 21.

J’ai connu dans le futsal des moments merveilleux, notamment avec le titre de champion d’Europe en 2005. J’ai aussi vécu une expérience douloureuse avec la perquisition au sein du club et un interrogatoire d’une heure par les enquêteurs qui travaillaient sur des malversations dans le sport carolo. Même si je n’avais rien à me reprocher, j’ai dû en tirer une leçon, me forger une carapace. Cela m’a permis de relativiser quand j’ai vécu d’autres moments difficiles.

Comment passe-t-on du tennis de table au foot ?

Ce n’était pas évident. Ce sont différentes opportunités qui m’ont amené aujourd’hui au Sporting. Depuis, je ne vis plus le foot de la même manière. Je vis des émotions incroyables: des joies intenses en cas de victoire, des pleurs dans la défaite. Je ne peux plus regarder un match comme avant.

Et vous avez de grands projets pour le Sporting ?

La construction du nouveau stade sera une étape importante. Mais nous continuons à travailler dur pour faire grandir le club. Quand j’y suis arrivé, en 2012, il fallait tout reconstruire. Même si nous avons franchi des étapes, que nous pouvons compter sur l’aide de nombreux partenaires commerciaux, nous voulons toujours aller plus loin. Je continue de travailler 70 heures par semaines. Le nouveau stade devrait nous permettre d’offrir une expérience inédite à nos supporters. Il faut aussi, et c’est toujours comme ça en sport, des résultats pour créer une dynamique. Le retour de Felice Mazzu et l’arrivée de nouveaux attaquants sont la preuve que les dirigeants du club en sont bien conscients.