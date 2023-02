Les promues de Charleroi B sont amplement dans les temps pour assurer le renouvellement du bail. Les joueuses de Fabien Muylaert comptent cependant quelques matchs de retard. "Nous allons enchaîner cinq sorties en l’espace de deux semaines. Il nous manque encore deux ou trois succès pour être totalement sereins. Nous pouvons nous en rapprocher dans les jours à venir, samedi à Pepinster et mardi prochain contre Alleur, avoue le coach, qui ne pourra toujours pas compter ce week-end sur Baeskens (sciatique). J’espère la récupérer la semaine prochaine."

Signalons qu’après le déplacement à Pepinster, les quatre sorties suivantes auront lieu à la Garenne et que Sophie Bottriaux a reçu le feu vert pour reprendre à 100% en D1.

DIVISION 2 RÉGIONALE

Olympic - Ninanne (d. 11 h)

"La saison passée avait été plombée par une mauvaise ambiance entre les joueurs. Ce n’est plus le cas cette année. Pourtant, les résultats ne sont pas meilleurs." Pascal Chouli ne remet pas en question le potentiel de son groupe. Par contre, il insiste sur le mental. "Nous éprouvons toutes les peines du monde à supporter la pression. Du coup, le poids offensif des rencontres pèse toujours sur les mêmes épaules." Le coach fait également la moue au niveau des fautes, pas toujours utiles. "Cela m’oblige à beaucoup trop gérer, à devoir maintenir sur le banc des joueurs qui seraient beaucoup plus utiles sur le terrain. " Les oreilles de Ben Blaise ont dû siffler, là. Quoi qu’il en soit, Mont-sur-Marchienne se retrouve impliqué au premier chef dans la lutte pour le maintien. Or, l’Olympic reçoit ce dimanche un adversaire, Ninane B, présentant un bilan en équilibre.