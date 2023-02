L’heure de vérité pour Tchalou

Les Pink Ladies se rendent à Kalmthout afin de récolter des points contre un adversaire "direct" au classement. Le coach des Thulisiennes avoue qu’une pression repose sur les épaules de ses joueuses mais relativise tout de même: "Tout le monde sait que ce match est important. Nous ne sortons pas de deux matches. Nous avons montré de belles choses face à Charleroi et face à Astérix Beveren. La rencontre contre Kallthout reste un match gai à jouer. C’est pour ça aussi que nous jouons au volley. C’est une rencontre à enjeu qui nous permettrait de nous éloigner de la zone des matches de barrage. Toutefois, il ne s’agit pas, justement, d’une rencontre de barrage. Il faut donc relativiser l’enjeu. Ce n’est pas le dernier match de la saison et peu importe le résultat, rien ne sera joué. Cependant, en remportant le match, nous pouvons commencer à nous mettre à l’abri et ce n’est pas à négliger. Nous ne devons surtout pas sous-estimer notre adversaire. Nous avons très spécifiquement préparé cette rencontre. Nous sommes au max. Nous avons adapté notre programme. Il faudra que nous nous mettions une pression juste et non pas se paralyser."