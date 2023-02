R2 : Les Bleus le dos au mur

" La saison passée avait été plombée par une mauvaise ambiance entre les joueurs. Ce n'est plus le cas cette année. Pourtant, les résultats ne sont pas meilleurs. " Pascal Chouli ne remet pas en question le potentiel de son groupe. Par contre, il insiste sur le mental. " Nous éprouvons toutes les peines du monde à supporter la pression. Du coup, le poids offensif des rencontres pèse toujours sur les mêmes épaules. " Le coach fait également la moue au niveau des fautes, pas toujours utiles. " Cela m'oblige à beaucoup trop gérer, à devoir maintenir sur le banc des joueurs qui seraient beaucoup plus utiles sur le terrain. " Les oreilles de Ben Blaise ont dû siffler, là. Quoi qu'il en soit, Mont-sur-Marchienne se retrouve impliqué au premier chef dans la lutte pour le maintien. Or, l'Olympic reçoit ce dimanche (11h) un adversaire, Ninane B, présentant un bilan en équilibre.