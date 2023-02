La voix de Walter transcrite en plus de 200 pages

Et même s’il connaît bien Walter Chardon, Frédéric Deborsu a appris beaucoup de la vie de son ami. "Je l’ai poussé dans ses souvenirs. J’ai découvert des rencontres étonnantes, son passage au Zaïre, par exemple." Et même si le directeur commercial du Sporting de Charleroi fait tout ce qu’il peut pour ménager toutes les susceptibilités, le livre n’occulte pas quelques conflits. "François Pirette est pointé mais Walter laisse la porte ouverte à une réconciliation. Il est toujours bienveillant. Paul Locicero, ancien président d’Action 21 est aussi égratigné. C’est d’ailleurs un des seuls anciens partenaires qu’il n’a pas revu depuis qu’ils se sont quittés."

La biographie n’élude pas non plus les moments plus difficiles de la carrière de Walter Chardon. "Comme avec cette perquisition au sein d’Action 21 durant laquelle Walter a fait face à la police seul. Il a été interrogé pendant une heure mais il n’y a pas eu de suite. Il m’a affirmé qu’il ne comprenait pas ce que les enquêteurs cherchaient. Il a été transparent à chaque étape."

Pour rendre cet ouvrage abordable, il fallait aussi adopter le bon ton. "Il fallait que ce soit un livre très personnel. Walter a relu les épreuves une dizaine de fois. Il tenait à ce que le texte reflète sa personnalité, qu’il soit facile à lire. Nos y sommes parvenus en adoptant un vocabulaire simple, à l’image de celui de Walter."