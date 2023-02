Gros morceaux pour les Carolos

Deux fois Anderlecht

Souliemane Ouadi entrevoit le bout du tunnel, après une grave blessure au genou. "J’ai enfin pu rejouer la semaine passée. Mon dernier match remontait au 14 février 2022. Il me faudra encore quelques rencontres pour être à 100%. Mais je suis sur la bonne voie."

De son côté, le Futsal Team Charleroi attaque deux rencontres déterminantes. Les Carolos affronteront l’ogre, Anderlecht, en championnat vendredi et en coupe mercredi. "On va tout faire pour gagner les deux parties, précise Reda Dahbi, le capitaine. Mais si je dois choisir, je veux surtout gagner le match aller de la coupe de Belgique. C’est le plus important. En championnat, le groupe est dans une bonne dynamique."

Les Carolos respirent la forme. "On sent la confiance. On s’habitue à l’a victoire comme le dirait notre entraîneur. On doit garder cet esprit d’équipe et confirmer au fil des semaines."