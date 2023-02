Fleurus B a dilapidé le fruit de sa première moitié de championnat, conclue par un succès sur le terrain du 4e classé, Esneux, en ne parvenant pas à remporter l’une des trois sorties disputées en janvier, toutes à la maison. Les promues de Thierry Foerster restent sixièmes ex aequo mais le bilan actuel (6-8) les place potentiellement sur le siège de barragiste. Il est vrai que quatre autres équipes sont dans le même cas et que les deux teams à 7 défaites sont actuellement derrière. Et il coulera encore de l’eau sous les ponts d’ici la clôture de la saison. On peut aussi rappeler que l’expérimenté groupe du CFB finira bien, comme à l’aller, par trouver le bon rythme. Mais dans l’immédiat, les Bernardines sont attendues chez un concurrent direct, Ottignies (6-7).

Ciney B - Courcelles (s. 18 h 30)

La marque de la gifle reçue par Natoye demeure ancrée sur la joue des Cinaciennes. Elles sont décidées à réagir, mais hasard du calendrier, elles accueillent le leader invaincu. Pas simple, donc. "On doit avant tout se concentrer sur nous-mêmes, prévient le coach condrusien, Jean-Christophe Beguin. Notre intensité défensive s’est perdue en chemin. La preuve, j’ai fait les comptes: sur les neuf premiers matches, nous avions encaissé une moyenne de cinquante points. Sur les cinq dernières sorties, la moyenne est montée à septante-cinq unités. Cette assise défensive est à retrouver, mais cela demande du mental et de la volonté. Nous axons d’ailleurs les entraînements sur ce point pour y remédier."

Privé de Materne et de Bouqué, Ciney sera en déficit de pivots.