Cartes jaunes: Mesrouri, Bonafede, Tandoum, Crainich, Kalincik

Buts: Mesrouri (1-0, 40e), Atasever (1-1, 58e), Conde-Garcia (2-1, 75e), Gaspard (3-1, 88e)

MONTIGNIES: Durot, Conde, Carboni, (45e Frate) Lange, Gaspard (88e Langlet), Ndiaye, Mesrouri, Louahed (90e Toutou), Dresselears, Crainich, Bonafede (72e Ragatzu)

GILLY: Kozak, Tandoum, Vanhorick, Bahati (56e Atasever), Hamri, Hanicq, Mbango, Clamot (77e Kalincik), Sirat (Beldjilali), Meuleman

Lors de ce match d’alignement, Montignies allait tenter de prendre des points précieux dans la course au maintien. Gilly visait la troisième place au classement général. La partie était disputée, avec beaucoup de duels en milieu de terrain, pour la conquête du ballon. Montignies dominait le premier quart d’heure et les Gilliciens sortaient en contre. Le cuir circulait rapidement d’un camp à l’autre et cela sentait comme un air de but.

Le changement d’entraîneur et son célèbre "choc psychologique" apportaient un peu plus de fraîcheur et un mieux dans la construction montagnarde.

Mesrouri ouvrait logiquement le score, à la réception du ballon dans le petit rectangle, il trompait facilement Kozak.

Les hommes de Pedini menaient à la mi-temps. Changement gagnant au retour des vestiaires, Atasever montait au jeu et plaçait une tête imparable, suite à un centre d’Hanicq, venu de la droite. Le match gagnait en intensité et les deux équipes cherchaient le k.-o.. Il restait un quart d’heure et Conde-Garcia expédiait un missile sur coup-franc, ne laissant aucune chance à Jonathan Durot. Les Gayolles se jetèrent à l’assaut du but adverse, multipliant les corners.

Sur un contre, Gaspard tuait tout suspense (3-1). Les Montagnards remportaient un beau derby. Le président de Gilly furieux annonçait du changement en semaine.