Jenny Debaere vise le doublé avec Dottignies à la LeuzArena

Le moins qu’on puisse écrire, c’est que la recette fonctionne. Et le président dottignien doit se frotter la main de lui avoir donné sa chance. "Thierry m’a sollicitée en 2020, alors que nous étions en plein covid. J’ai ainsi repris les U10, sans championnat, et en donnant entraînement quand la situation le permettait. Nous sommes passées ensemble dans la catégorie U12 et j’assistais parallèlement Fabrice Verschilde en U14 pour me former au job. Quand le départ de Fabrice a été acté, j’ai souhaité conserver les deux équipes pour continuer le travail que nous avions entamé, et je m’en réjouis chaque jour."

Une bonne élève et de bons profs

Sous ses ordres, et bien que la formation prime toujours sur les résultats dans ces catégories d’âge, les jeunes Dottigniennes n’en finissent plus de gagner. S’il n’y a pas de classement en U12, les U14 trônent, elles, bel et bien en tête de leur série. Et n’ont enregistré que d’un petit point leur seule défaite de la saison. Il faut dire que Jenny Debaere a été à bonne école. "J’ai très vite pris conscience de mon envie de coacher, mais il m’a fallu un peu de temps pour franchir le pas, se souvient-elle. J’ai découvert le basket à Templeuve avec Gaetan Bauts, puis après un premier passage à Dottignies, j’ai eu la chance d’évoluer sous les ordres de Jipé Derycke à Estaimpuis, puis avec Tanguy Verbrugghe à la Frat, avant de revenir à la JS. Chaque semaine je m’inspire de tout ce que j’ai appris auprès d’eux et je me suis inscrite cette année aux cours d’entraîneur pour tenter de passer un palier supplémentaire."

Le travail qu’elle effectue ne passe déjà plus inaperçu, et ce n’est pas un hasard si elle a récolté au dernier Xmas Tournament le meilleur résultat de nos représentants avec une superbe troisième place en U12. Pas étonnant non plus que la talentueuse Mawuena Debue, entre ses mains depuis quelques années, ait remporté le challenge U12 au niveau hennuyer, et qu’elle disputera donc la finale du challenge U12 AWBB prochainement.