Une remise en question pour Charleroi

Deux matches cruciaux

L’homme fort de Charleroi va même plus loin que cela: "Je trouve que notre formation de fin d’année 2022 n’est plus la même. Je ne retrouve plus le même jeu que fin 2022. Je ne sais pas comment cela se fait mais l’interruption ne fut pas bénéfique à notre groupe. J’en ai parlé à coach Dimitri Piraux. Si on avait affiché le niveau que l’on a montré contre Gand en fin d’année, jamais nous n’aurions été mis en difficulté par Tchalou et nous n’aurions pas perdu à Anvers. Nous avons dû construire une équipe tout au long du premier tour. Nous devons reconstruire quelques parties de celle-ci en ce début de deuxième tour. La victoire d’Anvers n’a certainement pas été volée. Nous n’avons pas su concrétiser les points qu’il fallait à l’attaque. La semaine prochaine, nous nous déplaçons à Ostende. Il s’agira d’une rencontre compliquée mais nous devons retrouver notre niveau."

Du côté de Tchalou, la défaite contre Astérix est "logique". Toutefois, le président Yvan Keuwez revient sur l’importance des rencontres à venir: "Nous allons nous déplacer à Kalmthout et recevoir Leuven, et ce, en deux semaines. Nous devons au minimum nous en sortir avec un 5/6. De la sorte, nous serons plus sereins pour nous qualifier pour le deuxième panier des play-off."