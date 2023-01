La rencontre entre les Montagnards et les Gilliciens n’avait pas pu parvenir à son terme le 8 janvier dernier suite à la blessure grave de Loris Musch. Elle aura lieu ce soir.

Les Montagnards ont entamé leur opération maintien depuis plusieurs semaines. C’est dire si ce derby carolo aura de l’importance. Mais Gilly n’est pas l’adversaire idéal pour se relancer. "On connaît la qualité des Gilliciens, avoue Nicolas Pedini, entraîneur de Montignies. C’est une équipe qui montre de l’envie, qui ne lâche rien jusqu’au bout de la rencontre. Si elle est si proche de la troisième place, c’est qu’il y a aussi de la qualité en son sein. Mais dans notre situation, nous savons que tous les matches seront compliqués et que nous devons nous battre pour engranger."

De nombreux absents

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe, Nicolas Pedini tente de redonner plus de liberté à ses joueurs. "Plus de plaisir aussi pour qu’ils osent plus. Je les ai mis aussi devant leurs responsabilités." Et pourtant le rôle d’entraîneur n’était pas un projet pour celui qui est chirurgien orthopédiste et qui avait raccroché les crampons à la fin de la saison dernière. "Je suis venu pour aider le club et des joueurs avec lesquels j’avais encore de fortes attaches. Mais je ne me vois pas entraîneur à long terme."

Pour ce match, Nicolas Pedini devra se passer de Noël, Gaspard, Spiniello, Struyven (blessés), Akono (suspendu) et Hanoulle (voyage scolaire). "Ce n’est pas évident de se passer de six joueurs avec un noyau aussi restreint que le nôtre. Il faudra bricoler pour trouver des solutions."