Ossan Arslan un homme heureux au Futsal Team Charleroi

Relégué aux oubliettes, la saison dernière, Ossan Arslan a retrouvé le feu et la passion avec le Futsal Team Charleroi. Vendredi soir, à l’occasion de la venue du Pibo Bilzen, l’ailier fut l’un des grands artisans de la victoire des Carolos. C’est lui qui a fait sauter le verrou, avant de doubler la mise. Il a même planté un troisième but, en seconde période. "On devait surtout trouver la faille pour lancer notre rencontre, explique l’intéressé. Le groupe a poussé tant et plus pour débloquer la situation. On aurait même pu planter quelques buts de plus, en première période. Mais on a bien géré notre match, je trouve."