P3B : les Dottigniens de la JS épuisent leurs voisins herseautois de la Frat

Le derby hurlu démarre avec un round d’observation. Les équipes se jaugent dans le premier quart-temps en augmentant progressivement le rythme… Le trois points sur le buzzer de Libbrecht pour passer devant ses hôtes lance définitivement les hostilités (15-16). Les Dottigniens se montreront d’une agressivité saine et construisent de belles phases. Les frères Henry épaulent Jérémy Ramon et abreuvent le marquoir, mais le score demeure serré à la pause (35-30).

La Frat B marque le pas dans le troisième quart et les locaux en profiteront pour donner des coups de butoir pour le moins décisifs (58-44). Damien Schiavone le reconnaîtra après le match. "J’avais demandé de jouer vite en seconde mi-temps pour que la Frat plus âgée finisse par lâcher. Sous l’anneau, ils étaient costauds ; il fallait ne plus subir l’impact physique". On sent les Herseautois démobilisés dans un dernier quart-temps où l’impact descendra d’un cran, faute d’espoir de raccrocher le wagon dottignien. Anthony Henry, qui a fait démonstration de sa palette technique, était content d’avoir pu montrer que la jeune génération de la JS n’a rien à envier aux vieux briscards de la Frat. "On ne voulait pas perdre face à cette équipe que l’on connaît bien. Beaucoup d’entre nous ont évolué avec eux, on ne voulait s’afficher comme étant leurs petits jeunes. Gagner ce derby fait plaisir. Ma prestation personnelle est également due à cette motivation."

Discours beaucoup plus fataliste du côté visiteur où la défaite porte un coup au moral, à l’image de François Bonte. "Leurs tirs longue distance leur ont permis de vite l’écart en seconde mi-temps. La défaite est surtout due aux soucis défensifs. Cette mauvaise entame d’année est bizarre car on n’arrive pas à traduire la bonne osmose visible dans le groupe. On devait montrer un meilleur visage."

Le coach Benjamin Ramon se montrait encore plus radical. "Le jeu développé n’a jamais été bon et aucun joueur ne s’est démarqué. On a totalement raté le match. J’ai du mal à m’expliquer les manquements. Gagner pourrait nous relancer." Au classement, la JS conforte son Top 5 aux dépens de la Frat.