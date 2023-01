Nationale 1

À l’image de ses partenaires de l’Olympic, Joël Ito a éprouvé des difficultés à entrer dans ce match et a essayé du mieux qu’il pouvait de redynamiser son équipe: "Vu les circonstances d’avant match, on a peut-être été déconcentrés, car on ne savait pas si on allait jouer. Vu que ce n’est pas la première fois que ça leur arrive, ils étaient peut-être mieux préparés à ça. Mais quand le match commence, cela n’a plus d’importance, il faut prester. Malheureusement, on encaisse un but dès la 10e minute qui nous a mis dans la difficulté. Puis il y a ce penalty accordé généreusement qui a encore plus compliqué les choses. On a dû courir après le score et on est parvenus à réduire l’écart assez vite en seconde période. On a continué à mettre la pression, en vain. On a tout donné, mais ce n’était pas notre jour, car on n’a jamais réussi à cadrer nos tirs. C’est un gros match qui nous attend face à la RAAL, il faudra rectifier le tir si on ne veut pas subir le même sort. Au vu du classement, il n’y a rien de mal fait puisque la plupart de nos concurrents ont perdu des points."C.D.