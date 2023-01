Monceau a offert la victoire…

Une peur bien connue

Le souci est que les Moncellois ont la peur du ventre, en tous cas, c’est ce qui transpirait dimanche contre Tertre. L’information commence d’ailleurs à circuler. "On savait que Monceau était à prendre, précise Diego Debelic, l’un des buteurs de Tertre. On devait en profiter pour arracher de précieuses unités. On a su le faire grâce à une grosse envie."

Clairement, sur le papier, Monceau était meilleur malgré les absents. Mais les Moncellois ont manqué de mordant. En premier période, ils ont laissé leurs adversaires les bousculer et gagner les duels. "Pourtant, on avait le match entre nos mains, insiste Luka Lazitch. On a trouvé le moyen de débloquer la situation, rapidement. Le souci est qu’on a trop rapidement encaissé un but. En seconde période, on a essayé de faire la différence. Nos adversaires ont eu une occasion. Ils ont de la chance en plus et ils gagnent… C’est comme ça. On doit travailler deux fois plus pour renouer avec la victoire."