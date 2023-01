Badminton : Les Mont-sur-Marchiennois gardent le cap

Le MsM RBC était très bien représenté, démontrant encore une fois la belle vitalité de l’école des jeunes malgré les circonstances. Le Chimay Bad, le BC Loverval et le BC Lambusart, entre autres, avaient également envoyé de belles délégations.

C’est donc une centaine de joueurs, dont près de 80 jeunes âgés de 8 à 16 ans, qui se sont affrontés. Parmi les vainqueurs en simples on retrouve Elsa Baurant du BC Lambusart (-11), Enio Lo Mento et Nina Didion du BC Loverval (-13). Clément Benoit du Chimay Bad (-11), Justin Goffaux du BC Lambusart (-13) et Rachel Romani du BC Loverval (-13) ont été battus en finale.

En doubles, il y a deux succès chimaciens: Célien Guerin en messieurs -15 avec Antoine Legrain (Orneau), Clément Benoit et Charlotte Guérin en mixte -13.

Rayon local, on soulignera le succès de la paire Louis Mahaux/Miléna Salam en mixte -17, après avoir battu en finale d’autres Mont-sur-Marchiennois: Léo et Elie Dubois.

Chez les vétérans, Jordane Devos s’est payé deux des trois tableaux: V2 avec le Manageois Olivier Delallieux (en battant en finale Pascal Colmonts et Michaël Fourrez) et mixte 2 avec Antje Funk (contre à nouveau Michaël Fourrez et Mélanie Gaudoux). Chimay est également présent au palmarès des vétérans grâce à Matthieu Guérin et Adeline Cortot (mixte 3). Le MsM RBC donne déjà rendez-vous aux badders en 2024. "À nouveau dans notre salle, nous l’espérons !", conclut Julien.