Jordan Arena frustré pour Gosselies

Toutefois à l’issue de la rencontre, personne ne tenait à lui tenir rigueur, que du contraire. "Le coach a insisté à la mi-temps sur le fait qu’un match se gagnait dans les deux grands rectangles. Il a raison et encore une fois je regrette d’avoir manqué quelques occasions. Certains verront le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide."

Un discours plein de sincérité et d’humilité car si on juge régulièrement un attaquant à ses statistiques, il ne faut pas passer sous silence l’activité incessante de l’avant gosselien. Des mouvements et occasions qui ont sans nul doute perturbé et fatigué l’arrière-garde bruxelloise.