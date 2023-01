Cross de Marcinelle: Alix Albertuccio de retour aux affaires (photos)

Les Gosseliens ont proposé un programme très condensé, en deux heures. Jamais le site n’a donc paru vide, comme cela peut être le cas dans d’autres cross lorsque les courses sont trop étalées. Pour remettre les coupes et médailles, ils avaient fait appel à l’athlète olympique Ismael Debjani. "C’est la première fois à Marcinelle et donc nous devons, comme les athlètes, trouver nos marques mais dans l’ensemble nous ne pouvons qu’être satisfaits, évoque Michel Gonet. Comme nous sommes déjà venus faire des initiations en athlétisme ici même, nous savions que la Cité Parc pouvait constituer une bonne alternative au collège Saint-Michel et au parc de Monceau mais bien évidemment il fallait nous adapter à l’endroit et à ses contraintes. Ainsi ce n’est qu’à 7 h 30 ce dimanche que nous avons pu disposer des lieux. Reviendrons-nous l’année prochaine ? Rien n’est encore tranché. Mais une chose est sûre: le GOSP aura l’ambition d’organiser le championnat du Hainaut ! Ici ou ailleurs !"

Les courses se sont enchaînées les unes après les autres, sans temps mort. Une des plus palpitantes fut le cross court. Alix Albertuccio et Florent Lacroix ne se sont pas lâchés de bout en bout. C’est finalement Alix qui est sorti vainqueur de ce beau duel. "Je ne connaissais pas bien Florent mais je me suis vite rendu compte qu’il était très costaud. À l’un ou l’autre moment j’ai pensé qu’il lâchait du leste mais il a tenu au mental. Je suis exténué. L’effort fut intense."

Ancien athlète de bon niveau chez les jeunes, Alix revient petit à petit aux affaires sportives. "Maintenant que j’ai terminé l’université, je peux m’y remettre. J’ai remporté la course en relais de mon club de Fleurus Athlétisme en automne mais ce cross est ma première victoire individuelle depuis très longtemps… Je monte en puissance, ce qui est de bon augure pour cette année et mon retour sur piste ! Je suis vraiment curieux de voir ce que je vaux encore."

Fan de Wout Van Aert

Dimanche prochain aura lieu le championnat provincial à Saint-Vaast: le Fleurusien n’en sera pas. "La veille il y a le souper du club ! Et je doute que je sois très en forme… Je vais plutôt me rendre aux Pays-Bas pour suivre Wout Van Aert au championnat du monde de cyclo-cross, une discipline dont je suis un grand fan !"

Florent Lacroix reconnaissait qu’il lui avait manqué un peu de fraîcheur physique. "Je n’ai plus ma forme de l’été. Et je ne me suis pas beaucoup entraîné ces derniers jours. C’était surtout un test avant le championnat provincial. J’ai pu voir que je n’étais vraiment pas prêt du tout ! Il va falloir se retrousser les manches cette semaine pour le provincial mais aussi pour la saison de biathlon."

Cross long masters hommes: 1. Kenny Baudour 21'44, 2. François Decamk 22'26, 3. Miguel Lacroix 23'07.

Cross long seniors: 1. Ronan Mathurin 27'31, 2. Nicola Bucci 28'04, 3. Guillaume Lheureux 29'08.

Cross long masters dames: 1. Cynthia Bouchez 17'56, 2. Marie Pijcke 20'37, 3. Christiane Foster 21'53.

Cross court hommes: 1. Alix Albertuccio 9'59, 2. Florent Lacroix 10'05, 3. Tony Di Antonio 10'30.

Cross court dames: 1. Mathilde Bossut 5'53, 2. Émilie Joniaux 7'08, 3. Leslie Florins 7'18.

Scolaires garçons: 1. Enzo Legendre 13'53, 2. Clément Liégeois 15'01, 3. Gauthier Dardenne 15'20.

Cadets garçons: 1. Hugo François 7'02, 2. Matti Defrise 7'07, 3. Téo Di Zenzo 7'45.