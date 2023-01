(17/25, 19-25, 09/25)

Les filles d’Ugo Blairon ont reçu une grosse pointure du championnat ce samedi à l’Arena. En quête d’un second souffle, les Tchalou girls jouent de mieux en mieux mais pas encore assez que pour venir à bout d’un adversaire aussi costaud que Beveren. Ugo Blairon revient sur le match: "Durant les deux premiers sets, nous avons bien joué. Nous avons eu quelques moments durant lesquels nous avons commis deux ou trois fautes d’affilée ce qui a creusé l’écart. Nous n’avons pas eu le niveau que pour pouvoir combler le trou. Je scinderais le match en deux parties. Les deux premiers sets et le dernier. Du bon et un black-out. C’était 8-10 avant que quelques décisions arbitrales bizarres n’interviennent. Ensuite, nous n’avons plus joué. Nous allons désormais nous concentrer sur la rencontre importante contre Kalmthout."

Anvers 3 - Charleroi 1

(25-22, 23-25, 25-21, 25-20)

Les Anversoises sont décidément la bête noire des Carolos avec un seul point pris sur six. Les joueuses de Dimitri Piraux n’ont pas su prendre la mesure des locales: "Nous avons éprouvé beaucoup de difficultés au niveau de la concrétisation à l’attaque. Vandeperre nous a posé beaucoup de problème comme cela était annoncé et les Anversoises se sont battues comme des lionnes. De plus, nous n’avons pas mis assez de pression au service et notre réception ne s’est pas avérée très bonne."