23-11, 29-11, 27-6, 21-20

KANGOEROES: Courthiau 2, Rembiszewska 16 (2X3), Kibedi, Van Gils 4, Nauwelaers 9 (1), Pauwels 2, Bruyndoncx 8, Resimont 13 (2), Berkani 4, Bertsch 29, Denys, Morrison 13.

SPIROU LADIES: D. Muylaert 2, Fimiani, Hering 16, Vandewattyne 6, Hermans 2, Cambioli 17 (3X3), Mense 5.

Ce second déplacement chez un cador en l’espace de quelques jours était visiblement de trop pour le groupe de Fabien Muylaert, toujours privé des services de Marion Baeskens (pour cause de sciatique). On retiendra surtout de la semaine écoulée le bon match à Namur, où les visiteuses ont tenu une demi-heure. Hier après-midi, les Sambriennes ont tout au plus fait illusion lors des premières minutes de jeu. Par Cambioli (bombe), Vandewattyne et Hering, les Sambriennes s’accrochent jusqu’à 13-10. Puis les Malinoises appuient une première fois sur l’accélérateur pour virer à 23-11 aux dix minutes. Charleroi contient quelques minutes de plus les joueuses d’Arvid Diels à une dizaine de points puis l’équipe locale en remet une couche pour filer à 33-18, 39-18 (16e) et 52-22 au repos. Les vingt dernières minutes ne changeaient évidemment rien au topo. Malines reprenait par un 9 à 0. L’écart culminait ensuite à +52 au coup de sirène final, via 66-25 et 76-26 à la 29e. Charleroi surnage par Hering et Cambioli, laquelle met surtout à profit ses lancers plus que sa précision (4 sur 15).