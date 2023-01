Trazegnies Sp: le compteur reste bloqué

C’est encore raté pour Trazegnies Sport B ! Comme trop souvent cette saison, les Trazegniens ont dû courir après le score à Buvrinnes à cause d’un début de match raté. Ils n’ont finalement pas pu obtenir un point et la victoire leur tourne le dos depuis le début du championnat: "Pourtant, nous la méritions cette fois-ci, confie l’entraîneur Johan Blondiaux. Nous avons, en tout cas, eu les occasions pour faire 2-2. Autant la 1re mi-temps était en faveur de Buvrinnes, autant nous avons largement dominé la 2e. Mais nous manquons de réussite et aussi de percussion devant. Nous ne pouvons hélas pas travailler cela parce que les entraînements sont désertés. Mais les joueurs répondent présent aux matches, ils appliquent les consignes. Cela donne de l’espoir pour la suite, on attend cette première victoire avec impatience."