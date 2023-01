Les semaines se suivent et se ressemblent pour Erpion. Après la claque reçue contre Snef (5-0), les Erpionnais viennent de subir une nouvelle déconvenue.

À la pause, c’était déjà 5-0, avec des buts de Blaha, Contino, Kruys, Barboni, Mabchour. Walvare sauvait l’honneur des siens. Kruys donnait au score son allure définitive, en fin de partie.

Beaumont 1 - Morlanwelz 3

Contre un candidat au titre, Beaumont n’a pas démérité. Mais ce ne fut clairement pas suffisant. Si les Macarons parvenaient à débloquer la situation, avant la demi-heure de jeu, ils encaissaient à la 42e. De Vitto offrait le nul à ses couleurs, à la pause. Au retour des vestiaires, Di Lallo et Lema trouvaient le chemin des filets pour offrir trois points précieux à leurs couleurs.

Nalinnes 1 - Anderlues 2

À l’extérieur, les Bourlettis ont su éviter le piège tendu par la lanterne rouge. Si Flener trouvait la faille, après le quart d’heure, Nalinnes réagissait parfaitement. Minet égalisait, à la 46e. Mais ce retour était vain. En fin de partie, Jeanmenne donnait au score son allure définitive et assurait trois unités précieuses aux siens.

Ressaix 2 - Froidchapelle 1

Malgré son envie, Froidchapelle a dû laisser filer la victoire. À la pause, les visités menaient déjà 2-0, grâce à Takir et Laloux. Au retour des vestiaires, Froichapelle poussait tant et plus pour revenir dans le coup. Tosini réduisait l’écart.

Malheureusement pour les visiteurs, malgré de belles occasions, ils devaient laisser filer la victoire.

Fontaine 4 - Chapelle 0

Les Fontainois ont sans aucun doute réalisé la belle opération du week-end avec cette victoire sur Chapelle. Trois points qui vont faire le plus grand bien au classement général. La décision est tombée au retour des vestiaires. Neukermans, Devos et Ziat (2) ont trouvé le chemin des filets. Avec ce succès, Fontaine s’offre un bon bol d’air.

Frasnes 3 - Thuin 5

La saison dernière, c’était un match au sommet. Aujourd’hui, les deux équipes soufflent le chaud et le froid. Avec un grand Carbone, les Thudiniens ont trouvé les ressources pour l’emporter.

Jumet 2 - MSM/Collège 0

Jumet a trouvé les ressources pour faire la différence en fin de rencontre avec des buts d’Ezzoubairi et Francotte. Les Jumétois relancent la machine après quelques semaines difficiles.

Snef 0 - Gerpinnes 1

Dans le match au sommet, Gerpinnes a trouvé les ressources pour l’emporter. Il s’agit d’un succès important, dans la course au titre.