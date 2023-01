Arbitre: M. Stalmans.

Cartes jaunes: Bailly, Akono, Brismez, Ndiaye.

Buts: A. Francart (1-0, 51e), Vanhorick (2-0, 89e).

PÀC/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. Francart (91e Severa), Bailly, D. Francart, Brismez (75e Nze), Giorlando (75e Mazzù), Ficheroulle, Crocco, Hemberg, Vanhorick.

MONTIGNIES: Durot, Lange, Carboni, Akono (63e Langlet), Gaspard, Mesrouri, Crainich, Ndiaye, Bonafede, Louahed (57e Dresselaers), Noël (57e Conde-Garcia).

Forts de leur succès dans le précédant derby, les Montagnards entendaient bien faire douter un PAC/Buzet sorti frustré de son sommet à Molenbaix. Mais, si c’était Mesrouri qui héritait de la première possibilité au bout d’un coup franc de Bonafede, les Carolos n’ont jamais été véritablement dangereux pour Vandenvelde. Les joueurs locaux ne semblaient guère plus inspirés puisque, d’une pauvre première période, on ne retiendra, d’ailleurs, qu’une frappe d’Alan Francart et une tête de Carboni. Toutes deux hors cadre.

Les Pont-à-Cellois se réveillaient, enfin, au retour des vestiaires avec, d’entrée, une tête de Vanhorick sur le poteau. Il fallait, pourtant, attendre une volée de Francart déviée malencontreusement par Akono pour voir les filets de Durot trembler.

Dès lors, le PàC s’installait dans une gestion peu contrariée par les tentatives de reconversion menées par les Montagnards. Le virevoltant Alan passait près du doublé à l’heure de jeu mais son slalom finissait sa course devant Durot. C’est d’un autre solo, celui de Vanhorick que venait la libération pour Roch Gérard et ses hommes. Cette fois-ci, c’est Lange qui déviait la course de la tentative pour prendre son propre gardien à contre-pied et asseoir, à une minute des arrêts de jeu, la victoire des anciens sociétaires de D3.

Ceux-ci en profitent pour réaliser la bonne opération du week-end et s’installer provisoirement sur le podium derrière les inabordables Belœil et Molenbaix. Quant à Montignies, il a sans doute grillé l’un de ses derniers jokers.