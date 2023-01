"On n'a rien lâché dans ce match"

Gerpinnes peut avoir le sourire, il ressort du premier de ces trois matchs importants avec un succès. Une victoire d’autant plus précieuse qu’elle est arrachée contre un concurrent direct pour le titre. "Grâce à ce succès, on repousse Snef à quatre points, au classement, explique Guiseppe Di Maggio, l’entraîneur. On profite également des résultats de nos adversaires pour s’isoler un peu. On doit continuer de la sorte."